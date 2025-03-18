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İstanbul'un yanı başı beyaza büründü

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Trakya'da yüksek kesimlere kar yağdı. Geceleri sıcaklığın sıfıra düştüğü bölgede kar yağışının yer yer süreceği ifade edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak ve karla karışık yağmur uyarısında bulunduğu Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde hafif kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının geceleri sıfır dereceye düştüğü bölgede, gündüz Edirne ve Tekirdağ'da 5, Kırklareli'nde ise 4 derece olarak ölçüldü.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinin Kadın Kule ve Jandarma Kule mevkileri kar yağışı ile beyaza büründü. Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ise öğleden sonra başlayan hafif kar yağışı yer yer devam etti. Edirne'nin yüksek kesimlerinde ise zaman zaman hafif kar yağdı.

Bölgede hafif kar yağışının yer yer süreceği belirtildi.

İstanbul'un yanı başı beyaza büründü
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - Yaşam
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