Ağrı'da bugün öğleden sonra başlayan kar yağışı, kenti beyaz bir örtüyle kapladı. Yağış sonucu kent merkezi ve yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti. Kar yağışı, çevre yolunda trafik akışını olumsuz etkiledi. Belediye ekipleri ise kar küreme çalışması yaparak ulaşımın aksamamasını sağladı. Vatandaşlar ise karın keyfini çıkardı.

- Kar yağışı Ağrı'yı beyaza bürüdü

AĞRI - Ağrı'da bugün öğleden sonra başlayan kar yağışı, kenti beyaz bir örtüyle kapladı.

Kentte öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, akşam saatlerine kadar aralıklarla devam ediyor. Yağış sonucu kent merkezi ve yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti. Kar yağışı, çevre yolunda trafik akışını olumsuz etkiledi. Sürücüler araçlarının üzerinde biriken karı temizlemek zorunda kaldı. Bazı vatandaşlar ise şemsiyeleriyle kardan korunmaya çalıştı. Kentte ulaşımın aksamaması için belediye ekipleri iş makineleriyle kar küreme çalışması yaptı. Yağışla birlikte sokaklara çıkan vatandaşlar ise karın keyfini çıkardı. Vatandaşlar, kar yağışının bereketli olmasını temenni ederek, Ağrı'nın karı çok sevdiğini ifade etti.