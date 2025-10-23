Kapı zilini söktü, gördükleri karşısında küçük dilini yuttu

Bir kişinin evindeki kapı zilini söktüğü sırada karşılaştığı manzara şaşkınlık yarattı. Zilin içinden yüzlerce hamamböceği çıktı. Bu anlar, ev sahibi tarafından kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı.

KAPI ZİLİNDEN HAMAMBÖCEKLERİ ÇIKTI

Yayınlanan görüntüler kısa sürede viral olurken kullanıcılar arasında korku yarattı.