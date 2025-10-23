Kapı zilini söktü, gördükleri karşısında küçük dilini yuttu
Evindeki kapının zilini söken bir kişi, yüzlerce hamamböceğiyle karşılaştı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler korkuttu.
- Bir kişi evindeki kapı zilini söktüğünde içinden yüzlerce hamamböceği çıktı.
- Bu olay ev sahibi tarafından kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı.
- Paylaşılan görüntüler kısa sürede viral oldu ve kullanıcılar arasında korku yarattı.
Bir kişinin evindeki kapı zilini söktüğü sırada karşılaştığı manzara şaşkınlık yarattı. Zilin içinden yüzlerce hamamböceği çıktı. Bu anlar, ev sahibi tarafından kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı.
KAPI ZİLİNDEN HAMAMBÖCEKLERİ ÇIKTI
Yayınlanan görüntüler kısa sürede viral olurken kullanıcılar arasında korku yarattı.