Kapı zilini söktü, gördükleri karşısında küçük dilini yuttu

Kapı zilini söktü, gördükleri karşısında küçük dilini yuttu
Güncelleme:
Evindeki kapının zilini söken bir kişi, yüzlerce hamamböceğiyle karşılaştı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler korkuttu.

  • Bir kişi evindeki kapı zilini söktüğünde içinden yüzlerce hamamböceği çıktı.
  • Bu olay ev sahibi tarafından kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı.
  • Paylaşılan görüntüler kısa sürede viral oldu ve kullanıcılar arasında korku yarattı.

Bir kişinin evindeki kapı zilini söktüğü sırada karşılaştığı manzara şaşkınlık yarattı. Zilin içinden yüzlerce hamamböceği çıktı. Bu anlar, ev sahibi tarafından kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı.

KAPI ZİLİNDEN HAMAMBÖCEKLERİ ÇIKTI

Yayınlanan görüntüler kısa sürede viral olurken kullanıcılar arasında korku yarattı.

Turan Yiğittekin
Haberler.com / Yaşam
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Kalorifer yani Alman hamamböceği sandım ama değilmiş, bunlar çok büyük.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
