Kapadokya Havalimanı'nda Ateşli Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Acil Yardım ve Afet Yönetimi ekipleri tarafından Kapadokya Havalimanı'nda yapılan Ateşli Yangın Tatbikatı gerçeği aratmadı. Tatbikatta yüksek performans gösteren tüm personeller tebrik edildi.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi ekipleri tarafından Kapadokya Havalimanı'nda yapılan Ateşli Yangın Tatbikatı gerçeği aratmadı.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi ekipleri Gülşehir ilçesinin Tuzköy mevkiinde bulunan Kapadokya Havalimanı'nda Ateşli Yangın Tatbikatı gerçekleştirdi. Yangın tatbikatı, Kapadokya Havalimanı'nda kuleden alınan uçak kazası kırım ihbarı ile başladı. İhbarın değerlendirilmesiyle harekete geçen Acil Yardım ve Afet Yönetimi ekipleri kısa süre içerisinde hava aracına müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yardımlaşma protokolü gereği Havalimanı Acil Yardım ve Afet Yönetimi (ARFF) ekiplerine yardıma gelen diğer kamu kurum kuruluşlarının ekipleri uçaktaki yaralıları kurtarma operasyonunu gerçekleştirdi ve tatbikat başarı ile tamamlandı.

Kapadokya Havalimanı Müdürü Serdar Yılmaz yaptığı açıklamada, "Kapadokya Havalimanı Acil Durum Ekiplerinin performansının test edilerek tecrübe kazanmalarının sağlanması amacıyla Ateşli Yangın Tatbikatı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Tatbikatta yüksek performans gösteren tüm personellerimizi tebrik ederim" dedi. - NEVŞEHİR