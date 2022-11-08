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Kanını şırıngayla çekip bardağa koydu, sonra da sevgilisine tespih yaptırdı! Pes artık

Yaşam Haberleri

Sosyal medyada genç bir kız tarafından paylaşılan video, akıllara durgunluk verdi. Şırınga yoluyla elde edilen kızın kanından tespih yapıldığı anlar tartışma yarattı.

Günümüzde sevgililer birbirlerine farklı hediyeler vermeye başladı. Fakat genç bir kız tarafından hazırlanan hediye, bugüne kadarki hediyelerin hepsini geride bıraktı.

ŞIRINGA İLE KAN ALDILAR

Tasarım şirketi çalışanı olduğu görülen videodaki kişi önce iki adet şırınga ile damardan alınan kanı plastik bardağın içerisine boşalttı. Daha sonra ise bardak içerisindeki kanı karıştırdı.

TESPİH TANELERİNİN İÇERİSİNE YERLEŞTİRDİ

Karışımın tamamlanmasının ardından da kalıp içerisindeki tespih tanelerinin içerisine kanı koyan kişi, hazırlanan tespihi kameraya gösterdi. Söz konusu video, tartışmaları da beraberine getirdi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Sosyal Medya Yaşam Haberler

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Yorumlar (1)

Ilker Yılmaz:

pislikten tesbih mi olurmuş

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