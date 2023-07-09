Üye Girişi
Haberler

Kanalizasyon kuyusuna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Yaşam Haberleri

Erzincan'da kanalizasyon kuyusuna düşerek mahsur kalan inek, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. İnek, sahibine teslim edildi.

Kanalizasyon kuyusuna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

ERZİNCAN - Erzincan'da kanalizasyon kuyusuna düşerek mahsur kalan inek itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Erzincan'da merkeze bağlı Heybeli köyünde ineğin kanalizasyon kuyusuna düşerek mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri ineğin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlattı. Kuyuda mahsur kalan inek, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonrası halat yardımıyla kanalizasyon kuyusundan çıkartıldı. Düşmenin etkisiyle bazı bölgelerinden yaralanan inek daha sonra sahibine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emin Ferhat Sevilir - Yaşam

Erzincan İtfaiye Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title