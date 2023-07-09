Kanalizasyon kuyusuna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

ERZİNCAN - Erzincan'da kanalizasyon kuyusuna düşerek mahsur kalan inek itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Erzincan'da merkeze bağlı Heybeli köyünde ineğin kanalizasyon kuyusuna düşerek mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri ineğin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlattı. Kuyuda mahsur kalan inek, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonrası halat yardımıyla kanalizasyon kuyusundan çıkartıldı. Düşmenin etkisiyle bazı bölgelerinden yaralanan inek daha sonra sahibine teslim edildi.