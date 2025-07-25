Kamyon Kasasından Havuz Yaparak Çocukların Eğlencesine Katkı Sağladı

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde Hızır Sofuoğlu, denize gitmek isteyen çocukları için kamyonun kasasını brandayla su geçirmez hale getirerek havuza dönüştürdü. Çocuklar, kamyon kasasında yüzerek doyasıya eğlendi.

İlçeye bağlı Tunca beldesinde sıcaktan bunalıp, denize gitmek isteyen çocuklar için harekete geçen Hızır Sofuoğlu, 5 metre uzunluğunda 2,5 metre genişliğindeki kamyon kasasını brandayla kapladı. Sofuoğlu, kamyon kasasının içerisine 7 ton su doldurarak havuza dönüştürdü. Sofuoğlu'nun kendi ve köyünden topladığı çocuklar, 1 metre derinliğindeki havuza atlayıp, yüzerek serinledi. Çocukların kamyon kasasındaki havuz keyfini kayıt altına alan Sofuoğlu, görüntüleri paylaştığı sosyal medyada ilgi topladı.