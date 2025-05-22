Kameralara yansıyan görüntü mest etti: Keşke her anne böyle olsa

Kameralara yansıyan görüntü mest etti: Keşke her anne böyle olsa
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Kameralara yansıyan görüntü mest etti: Keşke her anne böyle olsa
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Bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntü, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Görüntülerde, bir anne tavuğun civcivlerini korumak için yırtıcı bir şahine karşı verdiği cesur mücadele yer aldı.

Bahçeye aniden dalan şahin, civcivleri hedef alırken, anne tavuk adeta canını hiçe sayarak yavrularını korumak için saldırgan kuşa karşı gövdesini siper etti. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

"KEŞKE HER ANNE BÖYLE OLSA"

Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları, anne tavuğun içgüdüsel koruma refleksine övgüler yağdırdı. "Keşke her anne böyle olsa", "Gerçek annelik budur" ve "Evladını korumak için bir an bile düşünmedi" şeklindeki yorumlar dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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