Kainat Güzeli Victoria Kjær Theilvig'in makyajsız görüntüleri tartışma yarattı

Bu yıl 73. kez düzenlenen Miss Universe, Kainat Güzellik Yarışması'nda Danimarka Güzeli Victoria Kjær Theilvig birinci seçilerek Miss Universe unvanını kazandı.

Önceki akşam Meksika'nın başkenti Mexico City'de gerçekleşen yarışmada, 120'den fazla aday, kainat güzeli unvanı için rekabet etti. Yarışmada Danimarka Güzeli Victoria Kjær Theilvig 2024 Kainat Güzeli seçildi. Theilvig, Miss Universe 2023 güzeli Sheynnis Palacios tarafından taçlandırıldı.

YÜZÜNDE ESTETİK Mİ VAR?

Güzelliği tescillenen 21 yaşındaki Victoria Kjær Theilvig'in makyajsız görüntüleri ise kafaları karıştırdı. Sosyal medyada pek çok kişi yüzünde estetik olduğunu ileri sürerek Victoria Kjær Theilvig'e yorumda bulundu.