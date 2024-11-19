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Kainat Güzeli Victoria Kjær Theilvig'in makyajsız görüntüleri tartışma yarattı

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Kainat güzeli seçilen Victoria Kjær Theilvig'in makyajsız görüntüleri sosyal medyada tartışma konusu oldu. Yüzünde estetik olduğu gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi olan Danimarkalı güzelin makyajsız görüntüleri kafaları karıştırdı.

Bu yıl 73. kez düzenlenen Miss Universe, Kainat Güzellik Yarışması'nda Danimarka Güzeli Victoria Kjær Theilvig birinci seçilerek Miss Universe unvanını kazandı.

Önceki akşam Meksika'nın başkenti Mexico City'de gerçekleşen yarışmada, 120'den fazla aday, kainat güzeli unvanı için rekabet etti. Yarışmada Danimarka Güzeli Victoria Kjær Theilvig 2024 Kainat Güzeli seçildi. Theilvig, Miss Universe 2023 güzeli Sheynnis Palacios tarafından taçlandırıldı.

YÜZÜNDE ESTETİK Mİ VAR?

Güzelliği tescillenen 21 yaşındaki Victoria Kjær Theilvig'in makyajsız görüntüleri ise kafaları karıştırdı. Sosyal medyada pek çok kişi yüzünde estetik olduğunu ileri sürerek Victoria Kjær Theilvig'e yorumda bulundu.

Kainat Güzeli Victoria Kjær Theilvig'in makyajsız görüntüleri tartışma yarattı
Haberler.com / Ezgi Taşlı - Yaşam
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSelahattin Gurbuz:

Makyajsız bir guzel gördünmü sen modıfıye şart

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıYusuf ODEMIS:

leş

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıBartuhan:

Ahhh makyaj ahhh sen nelere kadirsin ebeni boyar sana satar bu makyaj seti bu resmen dolandırıcılık

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme5
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