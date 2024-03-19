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Kafede oturan insanları oruç tutmadıkları için böyle uyardı

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İstanbul Fatih'te bir tebliğci kafede oturan insanları oruç tutmadıkları için "Allah bazılarını cennete alacak bazıları cehenneme" diyerek uyardı. O anlar kafedeki vatandaşlardan biri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul Fatih'te kafede oturan vatandaşlar, bir tebliğci tarafından oruç tutmadıkları için uyarıldı. "Allah bazılarını cennete alacak bazıları cehenneme" diyen tebliğcinin görüntüleri kafede oturan vatandaşlardan biri tarafından saniye saniye kaydedildi. O ana ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"SANKİ ALLAH'A BİRLİKTE HESAP VERECEKSİNİZ"

Paylaşılan videonun altına "Anlatan da dinleyen de hoşgörülü olunca hiçbir sorun çıkmıyor", "Sana ne! Sanki Allah'a birlikte hesap vereceksiniz", "Söyledikleri doğru fakat uyarı şekline bir şey diyemem" şeklinde yorumlar yapıldı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (16)

Ali :

Kardeşim sen haşa Allah mısın? Peygamber misin? Mehdi misin? Sana ne milletin ibadetinden? İnanç özgürlüğüne müdahale edemezsiniz. Yeter artık ya! Bir bitmediniz be! Bir bitmediniz. Aklı sıra sevap kasacak. Bırakın bu işleri artık. Din tüccarları.

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Hakan Güzeldal:

İsteyen tutar istemeyen tutmaz. Orası vaaz verme yeri değil. Elhamdulillah Müslümanız fakat tabiki tutana tutmayana saygı duymalıyız. Dışarıdan zorla kimseye oruç tutturamayız.

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Doğrucu:

Saygı duymayana saygı duyulmaz!!

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Onur Yener:

Sakın ha yadırgamayın, o işini yapıyor, sorumluluk üzerinden kalkıyor, insanlar uyar uymaz onların bileceği iş...

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Bükücü:

Adam doğruyu söylemiş, ancak adamlar namaz kılmayana ses çıkarmıyor, oruç tutmayana niye tutmuyorsun diyorlar. Namaz dinin direği ve oruçtan daha önemli

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Yusuf Odemis:

Allah razı olsun uyarandan.

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hakan sorgular:

kimse kimsenin takvasını inancını sorgulayamaz kimseye düşmez

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Mehmet Vatandaş:

iyi diyorsun da dayı mesela Norveç'in Tromsö kentinde ne sahur vakti belli ne de iftar ne yapalım söyle o zaman:)))

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HainKOXPER :

laik ülkede boşa kürek çekme hocam dinden bi haber yaşarlar duvara vaaz ver daha iyi

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metheone :

nazikçe teşekkür etmiş. Bravo.

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