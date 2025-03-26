KADİR GECESİ DUALARI VE SURELERİ | Kadir Gecesi Kuran'da hangi sureler okunur?

Kadir Gecesi Kur'an'da hangi sureler okunur sorusu, bu mübarek geceyi en verimli şekilde geçirmek isteyen Müslümanların sıkça araştırdığı konular arasında yer alıyor. Ramazan ayının en kutsal gecesi olan Kadir Gecesi, "bin aydan daha hayırlı" kabul ediliyor. Kadir Gecesi'nde hangi sure ve duaların okunacağı merak ediliyor. Peki, Kadir Gecesi Kuran'da hangi sureler okunur?

KADİR GECESİ KURAN'DA HANGİ SURELER OKUNUR?

Ramazân-ı Şerîf'in en müstesnâ vakti "Kadir Gecesi"dir. Allah Teâla Kadir sûresinde Kur'an-ı Kerim'in Kadir gecesinde indirildiğini ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu bildirmiştir. (bkn. Kadir Sûresi 1-5)

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz bu gece hakkında: "Kadir gecesini, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin -kul hakkı hâriç- geçmiş günâhları bağışlanır." (Müslim, Müsâfirîn, 175) buyurmaktadır.

Başka hadîs-i şerîfte şöyle buyrulur:

"Ramazan'da Allâh'ın öyle bir gecesi vardır ki bin aydan daha hayırlıdır. Kim o gecenin hayrından mahrum kalırsa gerçekten büyük bir kazançtan mahrum kalmış olur.»" (Nesâî, Sıyâm, 5; Ahmed, II, 230, 385, 425)

Bu gecede yapılacak ibadet ve duaların kıymeti 80 yıldan daha evladır.

KADİR GECESİ DUASI

Kadir gecesinde yapılacak en mühim ibâdetlerden biri duâdır. Nitekim Hz. Âişe (r.a.), Peygamber (s.a.v.) Efendimiz'e:

"–Ey Allah'ın Rasûlü! Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim?" diye sormuş,

Fahr-i Kâinat (s.a.v.) Efendimiz de şöyle dua etmesini tavsiye etmişlerdir:

Okunuşu: "Allahümme inneke afuvvün tuhibbul afve fa'fu annî"

Anlamı: "Allahım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla!..." (Tirmizî, Daavât 84. Ayrıca bk. İbni Mâce, Dua 5)