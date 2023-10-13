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Kadıköy'de Dron Destekli Kırmızı Işık İhlali Denetimi

Kadıköy'de dron desteğiyle yapılan kırmızı ışık ihlali denetiminde kurallara uymayan sürücülere para cezası kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polisleri, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde iki noktada denetim noktası oluşturdu. Havadan dron destekli yapılan denetimde, kurallara uymayan sürücüler tespit edildi. Kırmızı ışık ihlali yapan 7 sürücüye 6 bin 657 lira ceza kesildi.