Kadıköy'de Bisiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Kadıköy'de bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün'ün cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Kadıköy'de, bir otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün'in cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Bostancı Sahil Yolu'nda dün seyir halindeki bir otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede vefat eden Güzelgün için Üsküdar'daki Şakirin Camisi'nde öğleyin cenaze namazı kılındı.

Güzelgün'ün ailesi ve arkadaşlarının katıldığı namazın ardından cenaze Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.