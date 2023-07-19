Üye Girişi
Haberler

Kadıköy'de Bisiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Yaşam Haberleri

Kadıköy'de bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün'ün cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Kadıköy'de, bir otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün'in cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Bostancı Sahil Yolu'nda dün seyir halindeki bir otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede vefat eden Güzelgün için Üsküdar'daki Şakirin Camisi'nde öğleyin cenaze namazı kılındı.

Güzelgün'ün ailesi ve arkadaşlarının katıldığı namazın ardından cenaze Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA / Kübra Kara - Yaşam

Karacaahmet Kadıköy Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title