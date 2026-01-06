Haberler

Kadıköy'de Dev Dalgalar Yüzücüleri Kayalıklara Düşürdü

Kadıköy'de Dev Dalgalar Yüzücüleri Kayalıklara Düşürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

4 Mart'ta Kadıköy Caddebostan Sahili'nde denize girmeye çalışan 3 kişi, lodosun etkisiyle sahile vuran dev dalgalara kapılarak kayalıklara düştü. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, bacaklarında kırıklar tespit edildi.

Kadıköy Caddebostan Sahili'nde 4 Mart'ta denize girmek isteyen 3 kişi, lodosun etkisiyle sahile vuran dev dalgalara kapılarak kayalıklara düştü. Yaralanan yüzücüler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bazılarının bacaklarında kırıklar olduğu öğrenildi.

Olay, 4 Ocak Pazar günü Caddebostan Sahili'nde meydana geldi. Lodosun etkisiyle yükselen dalgalar, denize girmek isteyen 3 kişiyi savurdu. Sert şekilde yere düşen yüzücüler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde 3 kişinin bacaklarında kırık ve çatlaklar olduğu belirlendi. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Bahçeli, Bakan Yerlikaya'nın o sözlerini eleştirdi: Sorunlu bir açıklamadır

Bakan Yerlikaya'yı o sözleri üzerinden vurdu: Rahatsız edici, sorunlu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oğlu tesadüfen görüp almıştı! 'Süper Vali'nin makam aracı 45 yıl sonra yollara döndü

'Süper Vali'nin oğlu babasının yadigarına sahip çıktı
Trump'ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD'yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon

Şapkadaki yazı ABD'yi karıştırdı: Çok tehlikeli bir provokasyon
Süper Kupa'da finale çıkan Galatasaray'dan Ederson bombası

Süper Kupa'da finale çıkan Galatasaray'dan Ederson bombası
Yeni sezona başlayamayan İnci Taneleri için final çanları çalıyor

Daha yeni sezona başlayamadan final çanları çalıyor
Oğlu tesadüfen görüp almıştı! 'Süper Vali'nin makam aracı 45 yıl sonra yollara döndü

'Süper Vali'nin oğlu babasının yadigarına sahip çıktı
Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti

Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti
Çinli otomotiv devinden Türkiye hamlesi

Çinli otomotiv devinden heyecan yaratan Türkiye hamlesi