KADEM'den kadın cinayetleri için adalet çağrısı: Acıları daha da derinleştiriyor

KADEM (Kadın ve Demokrasi Vakfı), Bahar Aksu cinayeti davasının görüldüğü Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada, kadın cinayetlerine karşı adaletin gecikmemesi ve caydırıcı cezaların uygulanmasının hayati önem taşıdığı vurgulandı.

"TAM ANLAMIYLA TASARLANMIŞ BİR CİNAYET"

KADEM'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Bugün burada, ne yazık ki yine sokak ortasında öldürülen bir kadının ardından, adalet aramak için toplanmış bulunuyoruz. Bahar Aksu, sadece 34 yaşındaydı. Şiddet gördüğü için eşinden ayrılmış, öldürülme korkusuyla 2 yıl süreyle köyde, evden çıkmadan annesiyle yaşamıştı.

5 Mayıs'ta, sokakta yürürken eski eşi Rüstem Elibol ve 3 arkadaşı tarafından zorla bir araca bindirilmeye çalışıldı. Bahar'ın direnmesi üzerine Rüstem Elibol, belindeki silahı çıkararak defalarca ateş etti. Bahar Aksu olay yerinde hayatını kaybederken Rüstem Elibol ve yanındaki 3 arkadaşı gözaltına alınarak tutuklandı. Güvenlik kameralarına da yansıyan bu korkunç olay, fail aksini iddia etse de tam anlamıyla tasarlanmış bir cinayettir. Fail ve ona yardım eden arkadaşları, en ağır şekilde cezalandırılmalıdır.

"ADALETİN GECİKMESİ ACILARI DAHA DA DERİNLEŞTİRİYOR"

Yine daha dün Ankara'da 5 yaşındaki kızının gözleri önünde eşi ve kayınpederi tarafından Başak Gürkan Aslan canice katledildi. Bu nedenle adaletin gecikmesi ve caydırıcı cezaların bir an önce uygulanmaması yaşanan acıları daha da derinleştirmektedir.

"SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Biz KADEM gönüllü hukukçuları olarak, kadınların yaşam hakkını savunmak, faillerin hak ettikleri cezaları almalarını sağlamak, şiddeti görünür kılmak ve adaletin tecellisi için buradayız. Bahar Aksu ve Başak Gürkan Aslan davasının sonuna kadar takipçisi olacağız.

"HEDEFİMİZ KADININ ONURUYLA ADALETLİ BİR DÜNYA İNŞA ETMEK"

Ayrıca hatırlatmak isteriz ki kadınların yaşama hakkını savunmak yalnızca hukukçuların değil, tüm toplumun sorumluluğudur. Hedefimiz her kadının onuruyla ve güven içinde yaşadığı adaletli bir dünya inşa etmek. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz.