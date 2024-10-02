Kaçkar Dağı ve Yaylalara Mevsimin İlk Karı Düştü
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde Yukarı Kavrun Yaylası, Varyemez Yaylası ve Kaçkar Dağı zirvesine mevsimin ilk karı yağdı. Kar kalınlığı 5 santimetreyi aşarken, yaylacılar köylerine dönüş hazırlıklarını hızlandırdı.
RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Kavrun Yaylası, Varyemez Yaylası ve Kaç Kar Dağı'nın zirvesine mevsimin ilk karı düştü.
Çamlıhemşin ilçesinde dün gece saatlerinde 2 bin 300 rakımlı Yukarı Kavrun Yaylası'na, Varyemez Yaylası ve Kaç Kar Dağı zirvesine kar yağdı. Yer yer beyaz örtüye bürünen yaylalar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kar kalınlığı 5 santimetreyi aşarken, yaylacılar da köye dönüş için hazırlıklarını hızlandırdı.