Mardin'de jeoloji mühendisi, su sorunu çeken köylere sondaj kuyusu açacakları noktaları tespit ediyor. Jeoloji mühendisi Fahri Çelik, yeraltı sularının zengin olduğunu belirterek, suyun akıcı olduğunu ve bulabileceklerini dile getirdi. Çelik, su bulunmayan yerlerde bile su damarı bulunabileceğini söyledi.

Jeoloji mühendisi köylüler için su kaynakları tespit ediyor

Jeoloji mühendisi Fahri Çelik :

" Sıcaklıkların artmasında kesinlikle yeraltı sularımızı herhangi bir zararı olmamıştır"

MARDİN - Mardin'de jeoloji mühendisi, su sorunu çeken köylere sondaj kuyusu açacakları noktaları tespit ediyor.

Güneydoğu'da sulama suyu sıkıntısı çeken çiftçiler, çareyi yeraltı sularında arıyor. Jeoloji mühendisi Fahri Çelik, yaptığı araştırmalarda yeraltı sularında, madenlerde ve petrol yataklarında bölgenin zengin olduğunu söyledi.

Şu an Türkiye'nin neresinde olursa olsun kimin suyu yoksa kesinlikle oralarda bir su damarı bulunmakta olduğunu belirten Çelik, suyun akıcı olduğunu ve bunu bulabileceğini dile getirdi.

Cihaz kullanmadan jeolojik yapılar formasyonuna bakarak hangi formasyon olduğuna, yaşlarına bakarak suları rahatlıkla bulabildiğini belirten Çelik, "Halkımız kesinlikle mutlu olsun kesinlikle hiç bir zaman üzülmesin yeraltı suyu kolay kolay bitmez ve nerede olduğunu biliyoruz. Suyun tatlı mı, sodalı mı veya minareli mi olduğu anlıyoruz. Yeraltına baktığımız zaman cihazlarla her şeyini güzel bir şekilde tespit etmekteyiz" dedi.

Ülkenin birçok şehrinde su bulduğunu ifade eden Çelik, " Mardin, Şırnak, Batman ve Diyarbakır gibi birçok şehirde bulunmayan, gidip önceden sondaj yapılmış ve sondaj yaptığı halde su bulunmayan yerlerde gittik oralarda suyu bulduk. Her yerde güzel bir damar bulunabilir. Bir tarlada bulunmadıysa diğer tarlada olabilir. Şu anda bulunduğumuz mevkii Mardin Kabala. Bir noktada bulunmayan su, 20 metre ilerde 100 metrelik bir sondaj yaptık fakat bir damla su çıkmadı. Tarlanın diğer tarafında 55 metrede suyu bulduk. Su damarı bulunuyor ve Türkiye'nin neresinde olursa olsun su damarının rahatlıkla bulabiliyoruz" diye konuştu.

Güneydoğu bölgesinin kireç taşı ve kayalık olduğu için çökme de olmayacağını aktaran Çelik, "Su ne kadar çekilirse çekilsin herhangi bir çökme olmuyor. Şu anda çiftçilerimiz sularını çekebilirler bir sıkıntı yok. Yeraltı sularımızda herhangi bir azalma yok. Sıcaklıkların artmasında kesinlikle yeraltı sularımızı herhangi bir zararı olmamıştır. Bunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz" şeklinde konuştu.