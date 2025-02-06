Jandarma yol kontrolünde bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abulkadir Uraloğlu, yapımı tamamlanan yolun açılışını yapmak için bölgeye gitti. Makam aracını kendisi kullanan Bakan Uraloğlu'nu yolda jandarma ekipleri durdurdu.

JANDARMA, BAKAN URALOĞLU'NU TANIMADI

Makam aracına yaklaşan jandarma personeli ilk başta Bakan Uraloğlu'nu tanımadı. Uraloğlu, "Yolun açılışını yapacağız müsaade ederseniz." dedi.

MUHABBETLERİ TEBESSÜM ETTİRDİ

"Tabii buyrun" diyen jandarma personeli, daha sonra Uraloğlu'nu tanıdı. Uraloğlu ve jandarma personeli arasındaki muhabbet tebessüm ettirdi.