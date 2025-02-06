Jandarma yol kontrolünde bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abulkadir Uraloğlu, yapımı tamamlanan yolun açılışına giderken makam aracını kendisi kullandı. Yolda durduran jandarma personeli, Bakan Uraloğlu'nu tanımadı. Jandarma personeli ve Bakan Uraloğlu arasında yaşananlar güldürdü.
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abulkadir Uraloğlu, yapımı tamamlanan yolun açılışını yapmak için bölgeye gitti. Makam aracını kendisi kullanan Bakan Uraloğlu'nu yolda jandarma ekipleri durdurdu.
JANDARMA, BAKAN URALOĞLU'NU TANIMADI
Makam aracına yaklaşan jandarma personeli ilk başta Bakan Uraloğlu'nu tanımadı. Uraloğlu, "Yolun açılışını yapacağız müsaade ederseniz." dedi.
MUHABBETLERİ TEBESSÜM ETTİRDİ
"Tabii buyrun" diyen jandarma personeli, daha sonra Uraloğlu'nu tanıdı. Uraloğlu ve jandarma personeli arasındaki muhabbet tebessüm ettirdi.