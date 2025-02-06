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Jandarma yol kontrolünde bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abulkadir Uraloğlu, yapımı tamamlanan yolun açılışına giderken makam aracını kendisi kullandı. Yolda durduran jandarma personeli, Bakan Uraloğlu'nu tanımadı. Jandarma personeli ve Bakan Uraloğlu arasında yaşananlar güldürdü.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abulkadir Uraloğlu, yapımı tamamlanan yolun açılışını yapmak için bölgeye gitti. Makam aracını kendisi kullanan Bakan Uraloğlu'nu yolda jandarma ekipleri durdurdu.

JANDARMA, BAKAN URALOĞLU'NU TANIMADI

Makam aracına yaklaşan jandarma personeli ilk başta Bakan Uraloğlu'nu tanımadı. Uraloğlu, "Yolun açılışını yapacağız müsaade ederseniz." dedi.

MUHABBETLERİ TEBESSÜM ETTİRDİ

"Tabii buyrun" diyen jandarma personeli, daha sonra Uraloğlu'nu tanıdı. Uraloğlu ve jandarma personeli arasındaki muhabbet tebessüm ettirdi.

Jandarma yol kontrolünde bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıBulent Erman:

padişahın sol taş şağımı kontrole gırecek tabıkı

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Haber Yorumlarıdoç dr aristokrates:

ne bekliyordu da tanımadı diyor esas duruşa mı geçmesi gerekiyordu

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Haber Yorumlarıserdar topaç:

Ben hala tanımıyorum ne olmus

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Haber Yorumlarıfuat alın:

bizde gülecekmiydik?

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Haber YorumlarıYasar Gok:

ulaştırma bakanı siniz sayın bakan örnek olmanız gerekmiyor mu hani sizin emniyet kemerinin

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Haber YorumlarıSerkan Aygun:

Bende tanımam ama cin Ali olsa tanırım

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Haber YorumlarıAydın DURSUN:

Adam olsalar tanınırlar

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Haber YorumlarıErol Birol :

Bakan olması fark etmez her bir vatandaşa yaptığı kontrolü jandarma bir bakanda yapabilir. Ben burda annormal olan bir şey görmüyorum.

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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Milletle ne kadar iç içe olduğunuzu anlayın artık ... Kendi memurunuz bile tanımıyor . değil ki halk tanıyacak . Bir de sırıtıyor .

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Haber YorumlarıCihans:

Sayin bakanım nenya kontroldeysen baka oda kontrol edeceksin sizi niye dikiyorlar oraya sadece vatandaşa haydari göster diyemi baka da çalışan sen de çalışansın işini yap yav yapma

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