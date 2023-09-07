İznik Belediyesi Yaz Etkinlikleri Konserle Son Buldu

İznik Belediyesi tarafından yaz boyunca sahilde düzenlenen etkinlikler gerçekleşen konser ile sona erdi.

İznik Belediyesi yaz aylarının keyifli etkinliklerine yenilerini ekleyerek sahil kenarında muhteşem yaz akşamlarında vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Yediden yetmişe herkesin ilgi gösterdiği etkinlikler gerçekleşen Deniz Toprak Konseri ile son buldu. Sahne Senin Müzik Dinletileri, Konserler ve Açık Hava Sinemalarından oluşan etkinlik serisinde onlarca film ve konser İzniklilerle buluştu. İznik Sahili'nde gerçekleşen yaz akşamları etkinliklerinde vatandaşlar kendi kamp sandalyeleriyle termoslarına çaylarını ve yanlarına yiyeceklerini alarak İznik Gölü manzarasına karşı haftada üç akşam alanı doldurdular.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta etkinlik ile ilgili yaptığı açıklamada "2 aydan fazla süredir İznik'in eşsiz yaz akşamlarında yediden yetmişe bir araya gelerek kültürel bir birlikteliğin en güzel örneğini sergiledik. Yazlık sinemalarımız ve konserlerimizle yazın en güzel akşamlarını birlikte geçirdik. Etkinliklerimizde bu muhteşem birliğin, beraberliğin, sıcacık atmosferin ortaya çıkmasına vesile olan siz değerli hemşerilerimize ve organizasyonların hazırlanmasını sağlayan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hep birlikte nice etkinliklere" diye konuştu. - BURSA