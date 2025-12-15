Kocaeli'de Lise Öğrencisi Pencereden Düştü

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde eğitim gördüğü Mimar Sinan Anadolu Lisesi'nin 3'üncü katındaki pencereden düşen Deniz T. (15) ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde İzmit'e bağlı Cedit Mahallesi Turan Güneş Caddesi'ndeki Mimar Sinan Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Lise öğrencisi Deniz T., henüz bilinmeyen nedenle okulun 3'üncü katının penceresinden düşerek ağır yaralandı. Okul idaresinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Deniz T., sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Deniz T.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, okul idaresinin kararıyla öğrenciler evlerine gönderildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

HABER-KAMERA: Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),