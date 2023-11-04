İzmit Sahili'nde Lodos Etkisi: Otopark Sular Altında

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde etkili olan lodos sebebiyle, sahil kısmında bulunan otoparkın bir bölümü sular altında kaldı. Denizden taşan dalgalar, otoparkın bir bölümünü sular altında bıraktı.

Kocaeli'de lodos etkili oldu, otoparkın bir bölümü sular altında kaldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde etkili olan lodos sebebiyle, sahil kısmında bulunan otoparkın bir bölümü sular altında kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kentte lodos etkisini gösterdi. Akşam saatlerinden itibaren etkili olan lodostan, İzmit Sahili de nasibini aldı. Denizden taşan dalgalar, otoparkın bir bölümünü sular altında bıraktı. Su park halindeki karavanları da etkilerken, vatandaşlar su basan noktalardaki araçlarını çıkardı.