İzmit Belediyesi Öğrencilerin Karnelerini Kutluyor

İzmit Belediyesi, 'Karneni Getir, Biletini Götür' etkinliğiyle 2022-2023 eğitim öğretim yılını tamamlayan öğrencilerin karne heyecanına ortak oluyor. Etkinlik kapsamında karnesini getiren öğrencilere lunapark veya sinema bileti hediye ediliyor.