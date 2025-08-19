İzmir Kültürpark'taki Lunapark Tahliye Ediliyor

İZMİR'in simgelerinden Kültürpark'taki lunaparkın 29 Ocak'ta başlayan tahliye süreci devam ediyor. Lunaparktaki oyuncakların kaldırılmasının ardından alan boş kaldı.

Kentin simgelerinden olan Konak ilçesindeki Kültürpark'taki lunapark tahliye sürecinde. 1973 yılından bu yana faaliyet gösteren lunaparkta; dönme dolap, atlıkarınca, çarpışan arabalar ve kamikaze gibi birçok oyuncak söküldü. Mini shuttle ve perili şatonun söküm çalışmalarının da devam ettiği belirtildi. Alanın tamamen boşaltılmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bölgeyi yeşil alan, arboretum veya botanik bahçesi olarak düzenlemeyi planladığı bildirildi.

'LUNAPARK FUAR İÇİN ÖNEMLİ BİR SİMGEYDİ'

İzmirlilerin ve İzmir'e yolu düşen her yaştan vatandaşın anılarının olduğu lunaparkın kaldırılmasına çok şaşırdığını söyleyen, özel sektör çalışanı Gülcihan Altınkaya (32), "Çocukluğumdan beri lunaparka geliyorum. Küçükken de gelirdik ve lunapark bence fuar için çok önemli bir simgeydi. Her sene fuar açıldığında da fuara hareketlilik kattığını düşünüyorum. O yüzden sökülmesi çok iyi olmadı. Ben lunaparkın daha da geliştirileceğini, farklı oyuncakların getirileceğini, oyuncakların daha fazla sağlamlaştırılacağını umuyordum. O yüzden sökülmesine şaşırdım. Bence çoğu İzmirli de görünce şaşıracak" ifadelerini kullandı.

Ev hanımı Feride Sayış (41), "Lunaparkta çok güzel anılarım oldu. Çocukluğumda gelirdim, çok güzel geçerdi. Lunaparkımızı severdik, keşke kaldırılmasaydı. Çocuklarımla gelmek isterdim. Lunapark çok güzeldi" diye konuştu.