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İzmir'deki Sarpıncık Deniz Feneri, Samanyolu ve Yıldız İzleriyle Büyülüyor

Yaşam Haberleri

İzmir'in Karaburun ilçesinde bulunan Sarpıncık Deniz Feneri, uzun pozlama tekniğiyle çekilen samanyolu ve yıldız izi fotoğraflarıyla eşsiz görüntülere sahne oldu. Fenerin ışıklarıyla beraber uzun pozlama tekniğiyle çekilen Samanyolu ve yıldız izi fotoğrafları gökyüzü şöleni oluşturdu.

İzmir'in Karaburun ilçesinde bulunan Sarpıncık Deniz Feneri, uzun pozlama tekniğiyle çekilen samanyolu ve yıldız izi fotoğraflarıyla eşsiz görüntülere sahne oldu.

İzmir'in Karaburun ilçesine bağlı Sarpıncık Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Sarpıncık Deniz Feneri, fotoğraf tutkunları için eşsiz manzaralar sunuyor. Deniz fenerinin gece şehrin ışıklarından uzak bir konumda bulunması özellikle samanyolu fotoğrafçılarının da uğrak yeri haline geldi. Fenerin ışıklarıyla beraber uzun pozlama tekniğiyle çekilen Samanyolu ve yıldız izi fotoğrafları gökyüzü şöleni oluşturdu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Karaburun İzmir Yaşam Haberler

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