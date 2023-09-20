İzmir'de orman yangınında hayatını kaybeden pilot son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de orman yangınına müdahile ederken helikopteri düşmesi sonucu hayatını kaybeden Eskişehirli pilot Mehmet Akif Tutuk, gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz cumartesi günü İzmir'in Menderes ilçesi Keler Mahallesi'ndeki orman yangınına müdahale ederken, su aldığı esnada Tahtalı Barajı'na düşen helikopterde hayatını kaybeden pilot Mehmet Akif Tutuk'un (29) cansız bedeni yapılan çalışmalarla enkazdan çıkartıldı. Önceki gün yapılan otopsinin ardından Tutuk'un cenazesi, Eskişehir'e gönderildi. Tutuk'un cenazesi, önceki gün Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mehmet Akif Tutuk, cenaze namazının kılınması için bugün Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii'ne getirildi. Burada pilotun annesi Ayşe Tutuk, babası Ahmet Tutuk ve kardeşleri Türk bayrağına sarılı tabuta sık sık kapanarak gözyaşı döktü. Cenaze namazına Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan ve Tutuk'un yakınları katıldı.

Öğle namazına müteakip Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından, Tutuk'un cenazesi arkadaşlarının omuzlarında araca konuldu. Tutuk, defnedilmek üzere Asri Mezarlık'a götürüldü.

Genç pilotun kederli ailesi büyük üzüntü yaşayarak, gözyaşı döktü. - ESKİŞEHİR