İzmir'de krizi tırmandıracak sözler! Belediye başkanı, grev yapan işçileri böyle azarladı

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde yaklaşık 23 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmamasıyla işçilerin grevi devam ediyor. İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çeşitli hizmet alanlarında görev yapan Genel-İş Sendikası'na üye işçilerin grevi, kentteki hizmetleri aksatıyor.

BAŞKAN TUGAY DA ÇÖP TOPLAMAYA KATILDI

Grev nedeniyle oluşan çevre sorunlarının halk sağlığını tehdit ettiğini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 1 Haziran akşamı Alsancak Kordon'a inerek, greve katılmayan işçilerle birlikte çöp toplama çalışmalarına destek verdi. Tugay, sürecin uzamasının şehir yaşamını daha da zorlaştıracağını vurgulayarak, toplu iş sözleşmesinde uzlaşı çağrısını yineledi.

"BELEDİYEYİ BATIRAMAYACAKSINIZ"

Bu esnada grev yapan işçilerle tartışan Başkan Tugay, "Belediyeyi batıramayacaksınız. Ben bu işleri yapacak adam bulurum" diyerek olan bitene tepkisini dile getirdi.

ÇEVRE KİRLİLİĞİ GERGİNLİĞİ TIRMANDIRDI

Öte yandan özellikle Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon'da biriken çöpler, hem kent sakinlerinin hem de turistlerin tepkisini çekti. Bazı vatandaşlar, ellerine aldıkları temizlik malzemeleriyle çöp toplamaya başladı. Ancak bu durum, grev hakkını kullanan işçiler tarafından "grev kırıcılığı" olarak değerlendirildi.

SÖZLÜ TARTIŞMA FİZİKSEL MÜDAHALEYE DÖNÜŞTÜ

Kordon'da yaşanan olayda, temizlik yapan bazı vatandaşlar ile grevci işçiler arasında sözlü atışma yaşandı. Taraflar arasındaki gerilim kısa sürede büyüyerek fiziksel müdahaleye dönüştü. Olay yerinde çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga büyümeden sona erdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.