İzmir'de krizi tırmandıracak sözler! Belediye başkanı, grev yapan işçileri böyle azarladı

İzmir'de krizi tırmandıracak sözler! Belediye başkanı, grev yapan işçileri böyle azarladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İzmir'de krizi tırmandıracak sözler! Belediye başkanı, grev yapan işçileri böyle azarladı
Haber Videosu

İzmir'de toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanmasıyla süren grev hizmetleri aksatırken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, çöpleri toplamak için sahaya indi. Grev yapan işçilerle tartışan Tugay, "Belediyeyi batıramayacaksınız. Ben bu işleri yapacak adam bulurum" diyerek tepkisini dile getirdi. Kordon'da temizlik yapan vatandaşlarla grevci işçiler arasında da arbede yaşandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde yaklaşık 23 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmamasıyla işçilerin grevi devam ediyor. İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çeşitli hizmet alanlarında görev yapan Genel-İş Sendikası'na üye işçilerin grevi, kentteki hizmetleri aksatıyor.

BAŞKAN TUGAY DA ÇÖP TOPLAMAYA KATILDI

Grev nedeniyle oluşan çevre sorunlarının halk sağlığını tehdit ettiğini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 1 Haziran akşamı Alsancak Kordon'a inerek, greve katılmayan işçilerle birlikte çöp toplama çalışmalarına destek verdi. Tugay, sürecin uzamasının şehir yaşamını daha da zorlaştıracağını vurgulayarak, toplu iş sözleşmesinde uzlaşı çağrısını yineledi.

"BELEDİYEYİ BATIRAMAYACAKSINIZ"

Bu esnada grev yapan işçilerle tartışan Başkan Tugay, "Belediyeyi batıramayacaksınız. Ben bu işleri yapacak adam bulurum" diyerek olan bitene tepkisini dile getirdi.

ÇEVRE KİRLİLİĞİ GERGİNLİĞİ TIRMANDIRDI

Öte yandan özellikle Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon'da biriken çöpler, hem kent sakinlerinin hem de turistlerin tepkisini çekti. Bazı vatandaşlar, ellerine aldıkları temizlik malzemeleriyle çöp toplamaya başladı. Ancak bu durum, grev hakkını kullanan işçiler tarafından "grev kırıcılığı" olarak değerlendirildi.

SÖZLÜ TARTIŞMA FİZİKSEL MÜDAHALEYE DÖNÜŞTÜ

Kordon'da yaşanan olayda, temizlik yapan bazı vatandaşlar ile grevci işçiler arasında sözlü atışma yaşandı. Taraflar arasındaki gerilim kısa sürede büyüyerek fiziksel müdahaleye dönüştü. Olay yerinde çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga büyümeden sona erdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
İstanbul'da Rusya-Ukrayna barış zirvesi! Heyeti değiştiren Ukrayna'dan umut dolu mesaj

Masaya oturmaya dakikalar kala Ukrayna'dan açıklama geldi
Emekli Sandığı maaş ödemeleri 4 Haziran'da yapılacak

Emeklilere müjde! Ödeme takvimi netleşti
Metin Gürcan'a casusluk suçundan 16 yıl 8 ay hapis

Partinin kurucu üyesine casusluk suçundan ağır ceza
Yargı paketi Ahmet Türk'ü de tatmin etmedi: Hayal kırıklığı yarattı, endişelerimiz büyüdü

Ahmet Türk, büyük hayal kırıklığı yaşadı: Endişelerimiz büyüdü
Kredi kartıyla kurban almak caiz mi? Diyanet'e göre tek bir şart var

Kredi kartıyla kurban almak caiz mi? Diyanet'e göre tek bir şart var
Kızıl Goncalar'ın yıldız ismi Sitare Akbaş, sezonu sevgilisiyle Bodrum'da açtı

Kızıl Goncalar'ın yıldızı yeni aşkıyla otelde böyle görüntülendi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Memur ve emeklilerin maaş zammını etkileyecek enflasyon verileri açıklanacak

Zam hesapları sil baştan değişiyor! Milyonların gözü bu veride
Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi

Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi
Matematik mühendisi ekmek bıçağıyla arkadaşını öldürdü

Matematik mühendisi evine gelen arkadaşını ekmek bıçağıyla öldürdü
Nusret'e soğuk duş! Şampiyonlar Ligi partisine alınmadı, kapıdan kovuldu

Nusret'e soğuk duş! Mekanın kapısından yaka paça kovuldu
Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti

Türkiye'nin tekstil devi iflas bayrağını çekti
Aralarında yıldız isimler de var! Galatasaray'da tam 14 futbolcunun kalemi kırıldı

Galatasaray'da tam 14 futbolcunun kalemi kırıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.