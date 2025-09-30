Haberler

İzmir'de Halkapınar Deresi'nde Kirlilik Sorunu

İzmir'in Konak ilçesindeki Halkapınar Deresi'nde biriken atık ve çöpler, yağış sonrası su yüzüne çıktı. Çevre sakinleri kötü kokudan şikayetçi ve yetkililerden çözüm bekliyor.

Halkapınar Deresi'nde biriken çöpler, dün kentte etkili olan sağanağın ardından su yüzüne çıktı. Derenin bazı noktalarında atık ve çöplerin bulunduğu görüldü. Çevredekiler, etrafa kötü koku yayan dereden rahatsız olduklarını belirtirken, deredeki kirliliğe ve kokuya karşı yetkililerden çözüm beklediklerini dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
