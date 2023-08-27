İzmir'de gençlerin yaşadığı kaza anı kamerada

İzmir'in Menemen ilçesinde içinde 4 gencin olduğu otomobil kazaya karıştı. Cep telefonuyla kayıtta olan gençlerden birinin, sürücü koltuğunda oturan arkadaşını kazadan önce, "Yapma" diyerek uyardığı görüldü. Panik anları kameraya yansırken, kazada 4 genç hafif şekilde yaralandı.

İzmir'de içinde 4 gencin bulunduğu otomobil kazaya karıştı. Kaza anı gençlerden birinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

ARKADAŞININ UYARISINI DİNLEMEDİ

Kaza, Menemen ilçesi Koyundere Mahallesi'nde meydana geldi. Yolcu konumunda bulunan gençlerden bir tanesinin seyir halindeyken cep telefonu ile kayıt yaptığı esnada, sürücü konumunda bulunan arkadaşını, "Yapma" diyerek ikaz etmesine rağmen trafik kazası meydana geldi.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Araçta bulunan 4 gencin kaza esnasında yaşadığı panik anları anbean cep telefonu kamerasına yansıdı. Gençlerin kazada hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.