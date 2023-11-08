İzmir'de Denizde Kaybolan Kişinin Cansız Bedeni Bulundu

İzmir'in Çeşme ilçesinde geçen pazar günü denize giren ve bir daha kendisinden haber alınamayan Barış Özer'in cansız bedeni bulundu. Özer'in ölüm nedeni ise Adli Tıp Kurumu tarafından belirlenecek.

İZMİR' in Çeşme ilçesinde, pazar günü denize giren ve bir daha kendisinden haber alınamayan Barış Özer'in (46), cansız bedeni bulundu.

Çeşme İlçe Eğitim Müdürlüğü'nde şoför olarak çalışan evli, iki çocuk babası Barış Özer, geçen pazar günü yüzmek için denize girdi ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Özer'in cansız bedeni, bugün öğlen saatlerinde Çeşme Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulundu.

Barış Özer'in cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.