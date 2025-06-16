İzmir'de Çakalburnu Lagünü'nde Deniz Yosunları Artışı

İZMİR'in Balçova ilçesindeki Çakalburnu Lagünü'nün bazı bölümleri, havaların ısınmasıyla birlikte deniz yosunlarıyla kaplandı.

Havaların ısınması ve kirliliğe bağlı olarak deniz suyundaki azot ve fosfor oranının artmasıyla, İzmir'de deniz yosunu yoğunluğu görülmeye başlandı. Halk tarafından 'deniz marulu' olarak da bilinen yosunlar, Balçova ilçesi İnciraltı açıklarında bulunan Çakalburnu Lagünü'nün bazı kısımlarında suyun rengini yeşile dönüştürdü. Flamingo başta olmak üzere çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan lagünün çeşitli noktalarında deniz renginde gözle görülür değişimler yaşandığı gözlemlendi.