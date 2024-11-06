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İzmir'de Balıkçılar, Misina İpi ile Sıkışan Flamingoyu Kurtardı

İzmir'de Balıkçılar, Misina İpi ile Sıkışan Flamingoyu Kurtardı
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İzmir Körfezi'nde açılan balıkçılar, üzerine misina ipi dolanan ve uçamayan bir flamingoyu kurtardı. Yangın, flamingoyu tekneye alarak misinadan kurtarıp tekrar denize bıraktılar.

İZMİR'de, tekne ile açılan balıkçılar, üzerine misina ipi dolanan flamingoyu kurtardı.

İzmir Körfezi'nde bulunan Sasalı Kuş Cenneti yakınlarında sabah saatlerinde 'Berlin' isimli tekneyle açılan balıkçılar Murat Değişmez, Tolgacan Pusat ve Davood Mohammadi, üzerine misina ipi dolanmış bir flamingoyu fark etti. Uçamayan flamingoyu tekneye alan balıkçılar, üzerine dolanan misinadan kurtarıp, tekrar denize bıraktı. Balıkçılar, o anları cep telefonu ile kaydetti.

Haber: Burak UÇAR/ İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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