İzmir Aliağa'da Apartman Dairesinde Yangın Çıktı

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Kültür Mahallesi, 263 sokakta bir binada yangın çıktı. Daireden dumanların yükseldiğini gören komşular, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine sokağa çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, kısa süre içerisinde yangını kontrol altına alarak söndürdü. Maddi hasar meydana gelen dairede yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma çalışma başlatıldı. - İZMİR