İzlanda'da radyo açan vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini duyunca inanamadı
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İzlanda'da aracında radyo açan bir vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinden "Beraber yürüdük biz yollarda" şarkısını duyması nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadı.
İzlanda'da yolda ilerleyen bir vatandaşın başına ilginç bir durum geldi. Radyo dinlemek isteyen vatandaş, rastgele bir kanalı açtı.
CUMHURBAŞKANI'NIN SESİNİ DUYUNCA İNANAMADI
Ancak vatandaşın açtığı İzlanda radyosunda yabancı bir şarkı değil de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinden "Beraber yürüdük biz yollarda" şarkısı çalıyordu.
BÜYÜK BİR ŞAŞKINLIK YAŞADI
Radyoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini duymasının ardından ciddi bir şaşkınlık yaşayan vatandaş, bu şaşkınlığını sözlerine de yansıttı.