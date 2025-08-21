İTÜ'lü profesör, İstanbul depremi için tarih verdi: Tsunami riski de var

İTÜ MATAM Genel Müdürü Prof. Dr. Cenk Yaltırak, İstanbul'da beklenen büyük depreme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yaltırak, en geç 2065'e kadar Marmara'da büyük depremin yaşanacağını belirterek, "Bu süreç yarın da başlayabilir" dedi. Tsunami tehlikesine de dikkat çekti.

İstanbul Teknik Üniversitesi Marmara Bölgesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (MATAM) Genel Müdürü Prof. Dr. Cenk Yaltırak, İstanbul'da saat 19.57'de meydana gelen sarsıntı sonrası konuk olduğu bir programda Marmara'da beklenen büyük deprem hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"2065'E KADAR GERÇEKLEŞECEK"

Yaltırak, Marmara'da büyük depremin giderek yaklaştığını vurgulayarak, en geç 2065 yılına kadar gerçekleşmesinin öngörüldüğünü söyledi. En yüksek riskin ise 1509'daki büyük felaketin de yaşandığı Doğu Marmara fayı üzerinde olduğunu ifade etti. Ayrıca birden fazla fay hattının aynı anda kırılma ihtimaline işaret ederek, bu durumda 7,8 büyüklüğünde bir depremin yaşanabileceğini dile getirdi.

"DEPREM YARIN DA OLABİLİR"

Marmara'daki deprem döngülerinde ikinci evreye geçildiğini belirten Yaltırak, önümüzdeki 40 yıl içinde büyük bir depremin olasılığının arttığını kaydetti. Yaltırak, "2065'e kadar yatalım anlamına gelmiyor. Yarın da olabilir" sözleriyle sürecin her an başlayabileceği uyarısında bulundu.

TSUNAMİ RİSKİ

Öte yandan Marmara Denizi'nde 18 farklı denizaltı heyelanı tespit edildiğini açıklayan Prof. Dr. Yaltırak, olası büyük bir depremin bu heyelanları tetiklemesi halinde tsunami riskinin de gündeme gelebileceğini söyledi.

Olgun Kızıltepe
Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıdehide:

Sallayın bakalım daha ne sallayacaksınız. Deprem gibi şeylerin ne zaman olacağını asla bilemezsiniz. Yapmanız gereken kendinize çeki düzen verip güzel ahlaklı bireyler olmaktır. Teşhirciliği ve kötü alışkanlıkları acilen sonlandırmanız gerekir.

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

bizim depreme karşı tedbir almak için profösöre bilim adamına falan ihtiyacımız yok yıllardır biliyoruz bunu bulunduğumuz binalarda zevkten değil mecburiyetten oturuyoruz akıl değil para versinler evlerde durmayın çıkın gidin diyen izansızlar maraş depreminde evleri yıkılıp konteynerleden atılan insanların haberini okurken zevkleniyorlardır işte böyle kimsenin, kimsenin umurunda olmadığı bir dünyada yaşıyoruz

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBülent Aslan:

Attım diyor ya tutarsa

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTT:

Kravatlıları dinlemiyorum artık... Onlar sadece korku salıyorlar... İncelemelerinde kaya kırarken kas yapmış adamlar önceliğimiz... Misal Şener Üşümezsoy :)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan:

1999 yılında 14 yasındaydım şöyle demişlerdi 5 yıl içinde çok büyük bir deprem olacak taş üstünde taş kalmayacak sonra 10 yıl a sonra 20 yıl a çıktı gelen proflar hep aynı sakalları bile aynı standart hayal perest insanlar 81 vilaeytin 79 unda deprem olucak diyip tutturunca kendini bir nimetten sanmıyorlar mı şaka gibi her porfun her dediğine inanmayın inanın kahvedeki dayılardan daha boş yapıyorlar.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
