İtfaiye Ekipleri Yavru Keçiyi Kurtardı

Antalya'nın Serik ilçesinde 8 metrelik boş su kuyusuna düşen yavru keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Keçi sahibi, ekiplere teşekkür etti.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 8 metrelik boş su kuyusuna düşen yavru keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Serik'e bağlı Karadayı Mahallesi'nde 8 metrelik boş su kuyusuna 4 aylık yavru keçi düştü. Hasan Durmaz, 'Sultan' adını verdiği keçisini çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kurdukları merdivenle kuyuya inerek yavru keçiyi çıkarıp, sahibine teslim etti.

Hayvancılıkla uğraşan Hasan Durmaz (55), "Keçiler yavrularıyla sürü halinde giderken ağzı açık olan su kuyusuna yavru keçim düştü. Hemen itfaiyeyi aradım. Ekipler gelerek kuyudan keçimi kurtardı. Çok mutluyum. Sevinçliyim. Ekipler bir can kurtardı. Mal canın yongasıdır. Onlara teşekkür ederim. İsmi 'Sultan', 4 aylık. Kurtarıldıktan sonra annesi yavrusunu sevdi, öptü" dedi. (DHA)