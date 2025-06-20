İsteme merasiminde kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

İsteme merasiminde kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
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İsteme merasiminde kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
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İsteme merasiminde kapıyı açan gelin adayı, karşısında sevgilisi yerine elinde poşet dolusu kolayla gelen bir kadını görünce şaşkınlık yaşadı. O anlar sosyal medyada viral olurken, kullanıcılar esprili yorumlarla olaya tepki gösterdi.

Sosyal medyada gündem olan ilginç bir isteme merasimi anı, izleyenleri hem şaşırttı hem güldürdü. Erkek tarafının kız istemeye geldiği sırada kapıyı heyecanla açan gelin adayı, karşısında müstakbel damadı görmeyi umuyordu. Ancak karşısında ellerinde poşet dolusu kola taşıyan bir kadın görünce kısa süreli bir şok yaşadı.

İsteme merasiminde kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

O anlar çevredekiler tarafından kayda alınırken, gelin adayının yüz ifadesi sosyal medyada viral oldu. Videoya gelen yorumlar arasında "Kaynana eli dolu gelmiş daha ne istiyorsun", "Gelin evine neden kola getirilir ki?", "Ya bacım madem kapıda prodüksiyon yapacaktın, nişanlına söyleseydin önceden", "Kızın yüzünden uyuz olduğu aşırı belli", "Hayaller hayatlar", "Erkek tarafı kesin İnşaat ustası" gibi esprili ifadeler dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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