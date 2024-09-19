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İstanbul'da 3 ilçeye 19 saat su verilemeyecek

İstanbul'da 3 ilçeye 19 saat su verilemeyecek
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Ümraniye Belediyesi'nin Mithatpaşa Caddesi'nde inşa ettiği otopark inşaatı nedeniyle Ümraniye, Üsküdar ve Beykoz ilçelerinde su kesintisi olacağını duyurdu. Kesinti, 21 Eylül Cumartesi saat 14.00'ten itibaren 19 saat sürecek.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Ümraniye Belediyesi tarafından inşa edilen Mithatpaşa Caddesi otopark inşaat sahasında kalan isale hattının deplase edilen hatta bağlantısı yapılacak.

SU VERİLMEYECEK MAHALLELER AÇIKLANDI

Bu sebeple yarın saat 14.00 ile 21 Eylül Cumartesi saat 09.00 arasında 19 saat süreyle 3 ilçede su verilemeyecek mahalleler şunlar:

" Üsküdar'da Mehmet Akif Ersoy, Kuleli, Yavuztürk, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Küçüksu, Çengelköy ve Kirazlıtepe mahalleleri. Ümraniye'de Atatürk, Tantavi, İstiklal, Atakent, Armağanevler, Site, Saray, Namık Kemal, Esenevler, Finanskent, Kazım Karabekir, Dumlupınar, Elmalıkent, Topağacı, İnkılap ve Hekimbaşı mahalleleri. Beykoz'da Yeni Mahalle'nin üst kotları."

Haberler.com / Ebrar Ünaldı - Yaşam

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Yorumlar (1)

girilmez:

her şey daha da güzelleşiyor

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