İstanbul Sultangazi'de Araç Yangını

İstanbul Sultangazi'de seyir halindeki bir araç alev aldı. O ise cep telefonu kameralarına yansırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

İstanbul Sultangazi'de seyir halindeki bir araç alev aldı. O ise cep telefonu kameralarına yansırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Olay, saat 22.00 sıralarında Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi Eski Edirne asfaltı üzerinde yaşandı. Seyir halindeki bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yanan aracın yol kenarına çekildiği ve zaman zaman ufak patlamaların yaşandığı görüldü. - İSTANBUL