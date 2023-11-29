İstanbul semalarında yağmurun gelişi böyle kaydedildi

İSTANBUL - İstanbul gün boyunca ara ara yağmur yağışına teslim olurken, İstanbul semalarında yağmurun gelişi kameraya böyle yansıdı.

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren yağmur etkisini ara ara gösteriyor. Şiddetli fırtına ve lodos da yağmura eşlik ediyor. Ataşehir ilçesinde yüksek bir konumda bulunan kameraya yansıyan görüntülerde, bulutların hareketi ve ardından yağmurun yağışı anbean görüldü. İstanbul semalarında yağmurun gelişi kameraya böyle yansıdı.