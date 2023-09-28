İstanbul Gaziosmanpaşa'da Sel Sularına Kapılan Kadın Metrelerce Sürüklendi

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından Gaziosmanpaşa'da meydana gelen sel sularına kapılan bir kadın metrelerce sürüklendi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Selin vurduğu Gaziosmanpaşa'da bir kadın metrelerce böyle sürüklendi

İSTANBUL - İstanbul Gaziosmanpaşa'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle selin yaşandığı Kazım Karabekir Mahallesi'nde bir kadın suya kapıldı. Selde sürüklenen kadını başka bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle bazı ilçelerde sel meydana geldi. Selden etkilenen Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi'nde de bir vatandaş suya kapıldı. Suya kapılan kadın, metrelerce sürüklendi. Selde sürüklenen kadını başka bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.