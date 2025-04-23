İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem

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İşte İstanbul'daki 6.2'lik depremin boğazda yarattığı etki

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Büyük paniğe neden olan 6.2 büyüklüğündeki depremin İstanbul Boğazı'nda yarattığı etki kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

İstanbul'da peş peşe iki deprem meydana geldi. İlk depremin Silivri açıklarında olduğu öğrenildi. AFAD tarafından yapılan açıklamada ilk depremin büyüklüğü 3.9, Kandilli tarafından yapılan açıklamada ise 4.0 olarak duyuruldu. Bu depremin ardından İstanbul'da şiddetli bir deprem daha oldu. AFAD ikinci depremin büyüklüğünü 6.2 olarak duyurdu.

BOĞAZDA DEV DALGALAR OLUŞTU

Büyük paniğe neden olan depremin İstanbul Boğazı'nda yarattığı etki kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Deprem anında boğazda dev dalgaların oluşması dikkatlerden kaçmadı.

İşte İstanbul'daki 6.2'lik depremin boğazda yarattığı etki
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıÇakır Aslan:

Bence herkes başının çaresine baksın satın evinizi küçük şehirlere gidin istanbul ahlaki deperemi zaten yaşıyor fiziki deprem çok yakın rızık heryerde Allah'ın kefilindedir

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

benim kedim huysuzlanıp miyavlamaya başladı aç olduğunu sandım tam yemek verirken titreşim başladı şaşırmadım çünki yıllardır acaba daha ne zaman sallanacağız düşüncesi hep aklımdaydı yaşamak böyle bir şey insan ömrü ne olacak ne yapacağız diye düşünüp mücadeleyle geçiyor asıl en büyük tehlike hayatın bütün zorluklarına karşı yenilgiyi kabul edip hayata boş vermektir hayatla zorluklarla mücadele edip meşgale bulup uğraşmak insanı yaşama bağlar hayatın güzelliklerini farketmesini sağlar

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Haber Yorumlarıekolojixx a:

Fatih ilçesinde çürük binaları faişfiyatlardan satıyorlar cahil kesim riski bilmeden alıyorlar istanbul depremlerinde en çok kayıp yarım ada ve deniz seviyesinde olduğundan bu ilçe zarar görecek Ölüm evlerini satın almayın zemin etüdü yapilmis güvenli yerleri arastirin

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Haber YorumlarıMÜCAHİT KELEŞ:

aksam diktat edin. Bu deprem buyuk deprem in habercisi

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