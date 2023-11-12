Sağanak yağış ve fırtınanın etkili olduğu İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yıldırım düştü. O anlar kameraya anbean yansıdı.

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne düşen bir yıldırım kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

İSTANBUL'DA ŞİDDETLİ FIRTINA

Meteoroloji, Valilik, AKOM'dan gelen uyarıların ardından İstanbul'da akşam saatlerinde sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Pek çok ilçede çatılar uçtu, yollar ve caddeleri su bastı.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NDE YILDIRIM

Şiddetli rüzgar nedeniyle bir kamyonete bağlı dorsenin devrildiği Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde gece yarısı düşen bir yıldırım kameralar tarafından görüntülendi.