İstanbul'da Yağış Nedeniyle Trafik Yoğunluğu Oluştu
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İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu yaşandı. Anadolu Yakası'nda Maltepe ve Kadıköy, Avrupa Yakası'nda ise Cevizlibağ ve İstoç mevkilerinde yoğunluk yaşandı.
İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan yağmurun da etkisiyle trafik durma noktasına geldi. Anadolu Yakası'nda özellikle Maltepe ve Kadıköy'de D-100 Karayolu'nda etkili olurken, Avrupa Yakası'nda ise D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde, ve TEM Otoyolu İstoç mevkiinde etkili oldu. İBB trafik yoğunluk haritasına göre saat 18.30 itibariyle yoğunluk yüzde 89 olarak ölçüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam