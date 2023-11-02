İstanbul'da yağış nedeniyle su baskınları yaşandı

Meteroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan yağmur sonucunda Kapalıçarşı, Kumkapı, Beyazıt'ta su baskınları meydana geldi. Vatandaşlar ve esnaf zor anlar yaşadı.

İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle Kapalıçarşı, Kumkapı, Beyazıt'ta su baskınları yaşandı.

Meteroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yağmur İstanbul'da etkili oldu. Yağmur nedeniyle Kapalıçarşı, Kumkapı, Beyazıt'ta kısa süreli su baskınları yaşandı. Vatandaşlar ve esnaf zor anlar yaşadı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL