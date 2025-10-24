Haberler

İstanbul'da yağış başladı, trafik felç! Harita kırmızıya döndü

İstanbul'da yağış başladı, trafik felç! Harita kırmızıya döndü Haber Videosunu İzle
İstanbul'da yağış başladı, trafik felç! Harita kırmızıya döndü
Güncelleme:
Meteoroloji ve AKOM'un uyarıları sonrası İstanbul'da 'sarı kodlu' alarm verildi. Avrupa Yakası'nda başlayan yağışlar, il genelinde kuvvetli sağanağa dönüşecek. Okulların tatil edilmesinin ardından trafik yoğunluğu arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, trafik yoğunluğunun yüzde 87'ye çıktığını bildirdi.

  • İstanbul'da Meteoroloji ve AKOM tarafından 'sarı kodlu' alarm verildi.
  • İstanbul Valiliği, il genelinde ikili eğitim yapan okullarda saat 16:00'dan itibaren eğitimi tatil etti.
  • İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 17:00 itibariyle yüzde 87'ye ulaştı.
  • Avrupa Yakası'nda başlayan yağışların akşam saatlerinde kuvvetli sağanağa dönüşmesi bekleniyor.

Meteoroloji ve AKOM'un peş peşe uyarılarından sonra İstanbul'da 'sarı kodlu' alarm verildi."Sarı Kodlu" alarm verilen kentte yağış etkili olmaya başladı. Avrupa Yakası'nda başlayan yağışlar, akşam saatlerinde il genelinde kuvvetli sağanağa dönüşecek.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı değerlendirmelere göre bugün öğlen saatlerinden sonra İstanbul'un Avrupa Yakasında başlaması beklenen gök gürültülü sağanak yağış ve yağış nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğundan oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla ilimizde ikili eğitim yapan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde saat 16.00'dan itibaren eğitim tatil edilmiştir. Okul idarelerimiz tarafından velilerimiz bilgilendirilecektir. İsteyen velilerimiz çocuklarını teslim alabilecektir. Çalışan velilerimiz ise çocuklarını alıncaya kadar gerekli tedbirler okul yönetimi ve nöbetçi öğretmenlerce alınacaktır."

İSTANBUL KİLİTLENDİ

Okulların iptal edilmesi kararının ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Trafik Yoğunluk Haritası'nın saat 17:00 itibariyle paylaştığı bilgilere göre trafik yoğunluğu yüzde 87'ye çıktı. Her geçen dakika yoğunluk daha da artıyor.

Haber Yorumlarısade vatandaş:

istanbul trafiğinin çözümü yürüyen yollar yapmak yada istanbula göçü önlemek

