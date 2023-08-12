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İstanbul'da tepki çeken görüntü! Mezarlık başıboş eşeklere kaldı

Yaşam Haberleri

İstanbul Sultanbeyli'deki Osmangazi Mezarlığı'nda çekilen bir görüntü vatandaşların büyük tepkisini çekti. Görüntülerde başıboş eşeklerin mezarlıkta otladığı görülüyor. Konuyla ilgili İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na çağrıda bulunan bölge halkı "Bu rezilliğe derhal son verin" çağrısında bulundu.

Daha önce köpek sürülerinin istila ettiği İstanbul Sultanbeyli'deki Osmangazi Mezarlığı bu kez farklı bir görüntü ile gündeme geldi. Bahsi geçen görüntülerde başıboş eşeklerin mezarlıkta otladığı görülüyor.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Görüntüler sonrası İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na çağrıda bulunan vatandaşlar, yakınlarını defnettikleri mezarlığa yeterli önemin verilmediğini belirterek "Bu rezilliğe derhal son verin" çağrısında bulundu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Yaşam

Ekrem İmamoğlu İstanbul Yaşam Güncel Haberler

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