İstanbul'da sağanak yağış sonrası Halkalı Gümrüğü su altında kaldı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından Halkalı Gümrüğü de su altında kaldı. Konteynerlerin devrildiği kamyonların su altında kaldığı gümrük havadan da görüntülendi.

İSTANBUL'da etkili olan sağanak yağışın ardından Halkalı Gümrüğü de su altında kaldı. Konteynerlerin devrildiği kamyonların su altında kaldığı gümrük havadan da görüntülendi.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, Halkalı Gümrüğü'nde su baskınlarına neden oldu. Gümrük çalışanları, selde mahsur kaldı. Sel altında kalan gümrükte ise konteynerler devrildi. Havadan da görüntülenen gümrükte hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı. Görüntülerde, konteynerlerin devrildiği, kamyonların da su altında kaldığı görülüyor.