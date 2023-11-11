İstanbul'un bazı bölgelerinde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 70'in üzerine çıktı. Yağışlar nedeniyle birçok ilçede su baskınları yaşandı ve ağaçlar devrildi. Trafik akışı ise yavaşladı.

İstanbul'da Sağanak ve Fırtına Trafik Yoğunluğunu Artırdı

İstanbul'un bazı bölgelerinde etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken kentteki trafik yoğunluğu yüzde 70'in üzerine çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan fırtına ve sağanak uyarılarının ardından, kent genelinde yağış etkisini göstermeye başladı.

Avrupa Yakası'nda Zeytinburnu, Fatih, Bahçelievler ve Beşiktaş'ta gök gürültülü yağmur etkili olurken Avcılar ve Gaziosmanpaşa'da ise şiddetli sağanak geçişleri yaşanıyor.

Avcılar Cihangir halk pazarını da yoğun yağış sonrası su bastı. Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar, suyun içinde ilerlemeye çalıştı.

Sarıyer'de fırtına nedeniyle ağaç devrildi

Sarıyer Çayırbaşı Caddesi'nde rüzgarın kuvvetli esmesi nedeniyle bir otoparktaki ağaç otomobillerin üzerine devrildi. Ağacın devrilmesi sonucunda buradaki 4 araç hasar gördü ve iletişim hatlarına ait bazı kablolar koptu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, devrilen ağacı keserek araçların üzerinden kaldırdı.

Anadolu Yakası'nda da yağış etkili oluyor

Anadolu Yakası'nda da Kartal, Maltepe ve Ataşehir ilçelerinde hafif şiddette yağmur geçişleri, Ümraniye'de ise kuvvetli yağış görülüyor.

Yağış nedeniyle D-100 kara yolu Kartal, Maltepe, Bostancı ve Göztepe'nin her iki yönünde trafik akışı yavaşladı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan ve şemsiyesi olmayan bazı vatandaşlar ise ıslanmamak için buldukları tentelerin altlarına sığındı.

İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 15.00 itibarıyla yüzde 76 olarak ölçüldü.