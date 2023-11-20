İstanbul'da Okulların Açılmasıyla Trafik Yoğunluğu Oluştu

İstanbul'da okulların açılmasıyla birlikte Cevizlibağ D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı. Ara tatilin ardından trafiğe çıkan araç sürücüleri ilerlemekte zorlandı ve uzun araç kuyrukları oluştu.

İSTANBUL'DA ARA TATİLİN ARDINDAN TRAFİK YOĞUNLUĞU -2 ( Cevizlibağ )

Özgür EREN İSTANBUL, (DHA)- HAFTANIN ilk iş gününde okulların başlaması ile İstanbul'un bazı noktalarında trafik yoğunluğu oluştu. Cevizlibağ D-100 Karayolunda zaman zaman trafik durma noktasına geldi.

Bir haftalık ara tatilin ardından İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. D-100 Cevizlibağ'da trafiğe çıkan araç sürücüleri ilerlemekte zorlandı. Cevizlibağ Haliç Köprüsü istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. İBB'nin Trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.30'da yoğunluk yüzde 63 olarak ölçüldü.