İstanbul'da Mevlit Kandili'nde Eyüpsultan Camii'ne akın

İstanbul'da Mevlit Kandili'ni idrak etmek isteyen vatandaşlar, Eyüpsultan Camii'ne akın etti. Camide yaşanan kabalık ve vatandaşların Mevlit Kandili coşkusu dron ile havadan görüntülendi.

Mevlit Kandili nedeniyle vatandaşlar Eyüpsultan Camii'ne akın etti

İSTANBUL - Mevlit Kandili nedeniyle vatandaşlar Eyüpsultan Camii'ne akın ederken kalabalık dron ile havadan görüntülendi.

Mevlit Kandili nedeniyle vatandaşlar Eyüpsultan Camii'ne akın etti. Mevlit Kandili için Eyüpsultan'a gelen vatandaşlar, Eyüp Sultan Türbesi'nin önünde dua edip, Kur'an-ı Kerim okudu. Mevlit Kandili nedeniyle Eyüpsultan Camii dolup taşarken, cami içinde yer bulamayan vatandaşlar yatsı namazını kılmak için avluda serilen hasırlarda namaz kıldı.

Ailece Eyüpsultan Camii'ne dua etmeye geldiklerini söyleyen İrfan Zülfikar "Bu güzel güne Eyüpsultandayız. Mevlid kandilinde bu güzel yerden İslam aleminin mevlid kandilini kutluyoruz. Tüm İslam coğrafyasına da barış ve güzel bir hayat geçirmelerini diliyoruz" diye konuştu.

Mevlit kandilini idrak edebilmek için Eyüpsultan'a gelen Gülizar Akpınar" İslam aleminin kandili mübarek olsun. Nice güzel günlere hayırlı uğurlu gelsin bütün millete sağlık sıhhat memleketimize birlik düzen bereket bolluk gelsin. Tüm İslam aleminin kandili mübarek olsun" dedi.